Após polêmica sobre novela, Carrasco revela que falou com Marina Ruy Barbosa

Depois da polêmica envolvendo Walcyr Carrasco e a participação de Marina Ruy Barbosa na novela de 2013, Amor à Vida, o autor compartilhou em seu Twitter, na noite desta quinta-feira, 20, que os dois resolveram todos os mal-entendidos.

"Fico feliz em contar que falei com a Marina Ruy Barbosa e que tudo que aconteceu no passado foi esclarecido. Voltamos à velha amizade! E quem sabe um dia trabalharemos juntos novamente!", publicou.

Na manhã desta sexta-feira, 21, a atriz também comemorou e retuitou o post de Carrasco, com alguns emojis simbolizando paz: com uma pomba branca, um coração e uma mão orando.

Entenda o caso

Na terça-feira, 18, o escritor confirmou que tinha matado a personagem de Marina, Nicole, após ela desistir de raspar o cabelo para o papel. Ela, por sua vez, se pronunciou dizendo que a decisão foi tomada junto com a direção da Globo.

Walcyr explicou que Marina havia concordado, verbalmente, em cortar o cabelo quando aceitou o papel e que, se ela tivesse avisado com antecedência, poderia ter orientado a história para outro lugar.

"Pela descrição que eu tinha dado, o tratamento quimioterápico acabaria com o cabelo, se eu não fizesse ia ser um jogo duro, todo mundo falando. O jeito foi matar a personagem, eu fiquei meio sem pé mesmo", disse à Revista Caras.

Na manhã de quinta-feira, 20, Marina Ruy Barbosa falou sobre o caso, em publicações no seu Twitter, que "só valeria à pena se fosse pra tratar da doença com muito respeito e atenção, e fazer uma ação social sobre câncer linfático" e concluiu dizendo que tem "total respeito e admiração pelo trabalho do Walcyr".