Após contrair covid-19, influenciadora Ana Paula Rubini morre aos 30 anos

Ana Paula Rubini, influenciadora digital, morreu no último domingo, 4, por volta das 18h, aos 30 anos de idade. Ela lutava contra um câncer e recentemente contraiu a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Sua família anunciou a morte em uma homenagem feita em suas redes sociais, destacando que a blogueira deixa marido e uma filha de 10 anos. Nesta quinta-feira, 8, ela contava com cerca de 135 mil seguidores no Instagram e 425 mil no TikTok.

Em 29 de agosto, Ana Paula Rubini havia contado aos seus seguidores ter tido o diagnóstico positivo para a covid-19. "Faz uns sete dias que perdi o paladar, mas como tenho quimioterapia recente no corpo, imaginava que podia ser dela", afirmou na ocasião.

Já em 25 de setembro, o perfil de Ana Paula Rubini informou que "o teste da covid-19 deu positivo de novo".

"Saí do outro quarto para a ala da covid, tive febre novamente e ontem desmaiei. Foi uma noite horrível. Porém, o tratamento não vai parar. Continuo na pré-mobilização das célular. Agora é orar para que Deus tenha misericórdia e me cure da covid, pois está muito difícil", disse.