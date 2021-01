Após 88 dias de fechamento, museus do Vaticano reabrem segunda-feira - ( Foto: Estadão )

O Vaticano informou, neste sábado (30), que vai reabrir seus museus para visitação a partir da próxima segunda-feira (1º), após 88 dias de bloqueio para visitantes.

As galerias pontifícias, que incluem famosas obras sacras e pinturas, como a Capela Sistina, terão as portas abertas pela primeira vez em 2021, após o maior período de fechamento desde a Segunda Guerra Mundial. A entrada será permitida de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, com a última entrada às 16h30.

As reservas são obrigatórias e podem ser feitas diretamente no site Musei Vaticani, segundo informou a diretora dos museus, Barbara Jatta, em sua conta pessoal no Instagram.

