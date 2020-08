Aniversário de Campo Grande terá exibição dos filmes “Beth e Betinha” e “A Dama do Rasqueado”

O filme Beth e Betinha narra a trajetória e história das princesinhas da fronteira, primeira dupla musical feminina de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

Dirigidos pela cineasta e coordenadora do Museu da Imagem e do Sul (MIS) – unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)­, Marinete Pinheiro, os filmes “Beth e Betinha” e a “A Dama do Rasqueado” serão exibidos no Autocine da UFMS na próxima quarta-feira (26), às 18h e 20h. As sessões especiais acontecem no dia em que Campo Grande comemora seus 121 anos.

O filme Beth e Betinha narra a trajetória e história das princesinhas da fronteira, primeira dupla musical feminina de Mato Grosso do Sul. No documentário de 18 minutos a cineasta conduz uma entrevista que explora as memórias da dupla, como as dificuldades do início da carreira, os ‘causos’ engraçados, as histórias de algumas composições, bem como os shows e as apresentações mais inesquecíveis.

O documentário é conduzido de forma criativa, leve e com muita sintonia entre a dupla que possui mais de 60 anos de carreira. "Elas começaram a cantar quando eram crianças, é muito emocionante e cheio de humor. Vale a pena assistir", disse Marinete sobre o filme que será exibido antes do longa-metragem "A Dama do Rasqueado".

Lançado em 2017 e premiado diversas vezes, o filme "A Dama do Rasqueado" conta a trajetória da Delinha, cantora com a maior discografia na história do Estado, com 32 títulos. Segundo Marinete, ao todo foram três anos de produção do longa-metragem que possui 75 min.

"Esse filme é muito focado na história da Delinha, uma das poucas mulheres que tem a vida toda dedicada à música. Tenho muito orgulho de contar a história dela porque e uma referência na música em Mato Grosso do Sul e, estou ainda mais feliz por ter esse filme exibido no Autocine da UFMS no dia do aniversário de Campo Grande", afirmou Marinete.