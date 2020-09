Anitta canta no programa de Jimmy Fallon; 'Girl From Rio' é o nome do novo álbum

Anitta voltou ao "The Tonight Show" de Jimmy Fallon na madrugada desta quinta-feira, 24, para apresentar seu novo single, "Me Gusta", em parceria com Cardi B e o rapper Myke Towers. Ao apresentar a cantora, Fallon confirmou o nome do novo álbum de Anitta: "Girl From Rio".

A apresentação, gravada no Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar como cenário, marcou a segunda participação da cantora no programa de Jimmy Fallon. Em 2017, ela fez sua estreia ao apresentar "Switch", música da rapper Iggy Azalea em parceria com a brasileira.

A nova aposta internacional de Anitta foi lançada na última sexta-feira, 18, e desde então está entre as 50 músicas mais ouvidas no mundo no Spotify, acumulando mais de 10 milhões de streams.

O clipe, gravado em fevereiro no Pelourinho, em Salvador, registra 21 milhões de visualizações no YouTube. Cardi B ainda não fazia parte da música na época das gravações e teve sua imagem inserida digitalmente no vídeo oficial.