Angélica diz ter sofrido síndrome do pânico, após acidente de avião em 2015

A apresentadora Angélica, 46 anos, falou sobre o acidente de avião que sofreu com a família, há cinco anos atrás, neste último domingo, 20. Ela revelou que, depois de um ano do ocorrido, sofreu síndrome do pânico.

"Quando aconteceu o acidente aéreo, não tive nada. Depois de um ano, quando estava andando na rua, em Nova York, travei (de pânico). Liguei para o meu médico, ele receitou um remédio", disse em entrevista ao jornal O Globo.

A esposa de Luciano Huck contou que teve que tomar a medicação, porém não se sentiu bem e, depois dessa experiência, buscou uma nova solução. "Foi horrível. Não conseguia andar, não conseguia falar. Quando cheguei, falei: 'Vou procurar uma alternativa'. Comecei a meditar. E o pânico foi embora".

O acidente aconteceu em 24 de maio de 2015, quando um avião particular que levava o casal de apresentadores, acompanhado dos três filhos e duas babás, Marcileia Eunice Garcia e Francisca Clarice Canelo Mesquita, teve que fazer um pouso forçado em uma fazenda no Mato Grosso.

Na época, Huck sofreu pequenas fraturas em uma vértebra e Angélica teve lesões musculares. Os outros passageiros não se machucaram gravemente, porém, segundo a apresentadora, foi uma experiência traumática."Foi como se a gente estivesse morrendo", disse ela ao Jornal Nacional, na época.

Atualmente, Angélica está se preparando para a estreia do seu novo programa na Rede Globo, Simples Assim, que acontecerá em 10 de outubro. Segundo comunicado da emissora, a proposta é "refletir sobre temas universais, dividindo e contando boas histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar empático, bem-humorado e sem julgamentos".

Em seu Instagram, ela falou sobre a atração.