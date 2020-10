Ana Maria Braga questiona seguidores sobre gratidão: 'Já agradeceu hoje?'

Ana Maria Braga - (Foto: Reprodução/Rede Globo/Divulgação/Estadão)

Ana Maria Braga começou esta terça-feira, 20, publicando uma mensagem para os seguidores nas redes sociais.

A apresentadora do Mais Você questionou os internautas sobre gratidão. "Bom dia! Já agradeceu hoje?", perguntou na legenda.

A postagem de Ana Maria Braga perguntava o seguinte: "E se você acordasse hoje somente com o que agradeceu ontem?!".

Uma seguidora da apresentadora analisou: "Se assim fosse, eu acordaria como na verdade acordei, com saúde, rodeada da minha família e amigos em harmonia, com teto, alimentação e emprego. Com minha sobrinha na escola e sendo feliz".