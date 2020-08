Ana Maria Braga está com pneumonia e se recupera em casa

Ana Maria Braga e Louro José - (Foto: Divulgação/Globo)

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Ana Maria Braga está distante dos estúdios da TV Globo. O Mais Você, programa que apresenta há mais de 20 anos, está fora do ar temporariamente e a apresentadora faz participações diárias nas manhãs da emissora com Fátima Bernardes.

Nesta segunda-feira, 31, Ana Maria Braga e Louro José não apareceram. "Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados", explicou Fátima, que desejou rápida recuperação da companheira.

À reportagem, a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga confirmou que ela permanece em casa por orientação médica. "Ana Maria está com pneumonia, mas está em casa, se sentindo bem e se tratando".

Em abril deste ano, Ana Maria Braga conseguiu se curar de um câncer no pulmão. No dia 27 de janeiro de 2020, ela havia revelado o diagnóstico. "É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim, quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui, que são vocês aí do outro lado", afirmou ela.

A transparência com os telespectadores sempre foi marca registrada de Ana Maria. Todas as vezes que teve diagnóstico de câncer confirmado, a apresentadora usou momentos do Mais Você para explicar os tratamentos.