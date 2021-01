Alexi Laiho, da banda Children of Bodom, morre aos 41 anos e deixa inéditas

Em 2019, o músico fez o último show com o grupo e criou o novo Bodom After Midnight, com músicas e clipes que ainda não foram lançados - (Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA / AFP)

O músico finlandês Alexi Laiho morreu aos 41 anos, segundo comunicado oficial divulgado em seu perfil no Instagram. Ele era guitarrista e vocalista da banda Children of Bodom. "O músico, mais conhecido como vocalista do Children of Bodom, morreu em sua casa, em Helsinki, na Finlândia, na última semana", diz o texto. Laiho fundou a banda de metal em 1993 ao lado do baterista Jaska Raatikainen e em dezembro de 2019 fez seu último show em despedida.

No ano passado, o músico criou Bodom After Midnight e gravou músicas e clipes ainda inéditos. "Estamos destruídos com a morte repentina de nosso querido amigo. Palavras não podem descrever esse choque e a profunda tristeza que sentimos", escreveram os integrantes da banda Bodom After Midnight, Mitja Toivonen, Daniel Freyberg e Waltteri Väyrynen. A causa da morte do artista não foi comentada, mas segundo o comunicado, ele "sofreu com um problema de saúde ao longo dos últimos anos."