A RAINHA DE KATWE - (EUA, 2016.)

Dir. de Mira Nair,

Roteiro de William Wheeler

com David Oleyowo, Lupita Nyong'O, Nadina Malwanga.

Produção da Disney baseada na história real de Phiona Mutesi, uma garota de Katwe, Uganda, que superou dificuldades para virar campeã de xadrez. Meritocracia, negritude, um olhar multicolorido para a cultura africana e uma raridade - as distinções sociais em Uganda, que o Ocidente viu sempre de forma caricatural. A indiana Mira Nair ama tramas que exaltam a diferença.

GLOBO, 22H55. COLORIDO, 124 MIN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.