'A Fazenda': Mateus Carrieri declara que filhas o impediram de entar no TikTok

Mateus Carrieri fez um desabafo na edição desta quarta-feira, 4, de A Fazenda, da Record TV. O ator, de 53 anos de idade, disse que as filhas dele o impediram de entrar no TikTok. Segundo ele, as meninas o acham "velho" para ter engajamento na rede social.

"Nem TikTok eu tinha. Eu fiz um no pré-confinamento, porque uma menina me falou que a gente ia fazer um TikTok", afirmou o ator. Ele contou que as filhas Anna Chiara e Francesca usam o aplicativo constantemente e que sempre brincou que também entraria na rede social para interagir com elas.

"Assim, eu brincava: 'Vou fazer um TikTok'. E elas: 'Ai pai, não faz isso, não é para velho. Vai ser ridículo, não quero'", revelou Carrieri. MC Mirela reagiu imediatamente: "Meu pai posta coisa no Instagram, frase, música. Nossa, é muito engraçado, mas eu adoro", comentou. Mateus Carrieri concluiu: "No TikTok, elas não quiseram. Falaram que não! Agora, elas vão se divertir com o TikTok".

Mateus Carrieri, Juliano Ceglia e Tays Reis estão na roça em A Fazenda.