'A Fazenda 12': Após refazer a prova, Stéfani se torna última líder do reality

Stéfani Bays é a última fazendeira da edição deste ano do reality show da Record TV. Ela competiu pelo chapéu do poder com Jojo Todynho e Lipe Ribeiro e conquistou a imunidade na roça de "A Fazenda". Porém, a prova, que foi realizada nesta quarta-feira, 9, gerou polêmica e repercussão nas redes sociais. Isso porque o resultado teve de ser revisto pela produção do programa.

Na competição, os participantes precisavam passar por uma pista de obstáculos giratórios e, em seguida, deviam quebrar círculos dos adversários com bolas. Quando Marcos Mion explicou as regras, Lipe e Stéfani entenderam que quem eliminasse o oponente primeiro seria o vencedor.

Stéfani eliminou Lipe primeiro e a produção "esqueceu" de tirar o influencer do jogo. Mesmo já fora da prova, ele também eliminou a peoa. Inicialmente, Jojo tinha sido declarada vencedora e o apresentador explicou que, na verdade, o ganhador seria quem tivesse menos círculos atingidos.

Porém, devido a contestação de Lipe, Mion anunciou que a produção iria revisar o resultado final e, cerca de três horas depois, os peões tiveram de retornar ao local da prova.

"Resumindo, o Lipe foi o primeiro eliminado e a Stéfani volta com uma bola roxa e a Jojo com duas bolas amarelas. Então, Jojo e Stéfani, temos de retomar a prova", explicou Mion. Com as duas peoas de volta na competição, a influenciadora venceu a funkeira e se consagrou a última fazendeira de "A Fazenda 12".