Voos internacionais para o MS estão proibidos por mais 30 dias

Barreira sanitária no Aeroporto Internacional de Campo Grande - (Foto: Chico Ribeiro)

A restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por vias terrestres foi ampliada por mais 30 dias pelo Governo Federal. Além disso, ficam proibidos durante o mesmo período voos internacionais para o Mato Grosso do Sul. As visitas estão restritas também no Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e segue as recomendações da Agência de Vigilância Sanitária em razão da pandemia do coronavírus.

No entanto, em alguns pontos do estado do Rio Grande do Sul como em Santana do Livramento, não há uma separação da divisa entre os dois países, além de haver um fluxo de trabalhadores entre os dois territórios.

Acordos com troca de informações epidemiológicas e aplicação de testes foram firmados entre os dois governos.