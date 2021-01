Von der Leyen: união fez com que países da UE estejam entre os que mais vacinaram

Ursula von der Leyen - (Foto: John Thys/Pool via AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu nesta quarta-feira (20) em discurso no Parlamento Europeu a postura da União Europeia de se unir na busca por vacinas contra a covid-19. Em sua fala, ela destacou o fato de que todos os 27 integrantes da UE estão na lista dos 50 países com maior porcentagem da população já vacinada. O texto do discurso foi divulgado pelo setor de imprensa da UE.

Von der Leyen ressaltou que a Comissão Europeia já conseguiu acordos para receber acesso a 2,3 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19. Segundo ela, isso é "mais do que suficiente" para imunizar a Europa e sua vizinhança.

A autoridade europeia defende que a UE apoie a vacinação em suas fronteiras, em áreas como o oeste dos Bálcãs e o leste europeu, bem como entre parceiros africanos, não mencionados especificamente. Segundo ela, isso é de interesse do próprio bloco, para evitar novos surtos da doença em solo europeu, ajudando a economia e também dando "credibilidade geopolítica e influência".