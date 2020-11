Varas do Trabalho retornam audiências no formato presencial em MS

Já está volta em Mato Grosso do Sul as audiências presenciais em algumas unidades da Justiça do Trabalho - (Foto: Divulgação)

Já está de volta em Mato Grosso do Sul as audiências presenciais em algumas unidades da Justiça do Trabalho. As duas Varas do Trabalho de Dourados e as Varas do Trabalho de Paranaíba e Jardim realizaram audiências com a presença de advogados e partes.



O juiz titular da Vara do Trabalho de Jardim e Presidente da Amatra XXIV, Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, explica que a unidade tomou todos os cuidados previstos nas normas internas do TRT24 como o uso obrigatório de máscaras, utilização de álcool em gel, janelas abertas e espaçamento entre as audiências para evitar aglomeração de pessoas.



"A possibilidade de realização das audiências presenciais vai possibilitar mais agilidade no andamento dos processos, porquanto é inegável que a oitiva de partes e testemunhas é mais rápido presencialmente do que quando realizada pela internet. Alguns advogados também se sentem mais 'confortáveis' com a realização da audiência presencial", afirma o magistrado.



O advogado João Pedro Dalben Silveira participou da primeira audiência presencial realizada pela 2ª VT de Dourados e ficou satisfeito com as medidas de prevenção adotadas. "Foi muito tranquilo. Teve um intervalo razoável entre uma audiência e outra e só ficaram os advogados com as partes do processo na sala de espera. Tinha álcool em gel e mediram a temperatura."



Na semana que vem, já estão agendas audiências presenciais nas Varas do Trabalho de Nova Andradina e Naviraí e, ainda este mês, em Amambai, Mundo Novo, Aquidauana, São Gabriel do Oeste e na 1ª VT de Campo Grande. Em dezembro, devem ser retomadas as audiências presenciais na 2ª Vara do Trabalho de Três Lagoas e em Coxim.