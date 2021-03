Vacinados contra a covid no Brasil chegam a 8,2 milhões; 131 mil são de MS

Campanha de vacinação contra a covid-19 em Guarulhos - (Foto: Carla Carniel/ Reuters)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 8.220.820 neste domingo, 7, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 3,88% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 85.417 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença.

Entre os 8,2 milhões de vacinados, 2.718.147 receberam a segunda dose. A proporção dos que já receberam as duas doses necessárias para conferir proteção contra a covid-19 é de 1,28% da população. Entre este sábado e este domingo, 31.562 pessoas receberam esse reforço na imunização.

Em São Paulo, 2,4 milhões receberam a primeira dose da vacina. O número é de 647 mil no Rio de Janeiro e de 633 mil em Minas, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é onde a população mais recebeu doses: 7,06% dos amazonenses foram imunizados até este domingo. A porcentagem mais baixa é a do Pará, com 2%.

Veja os números de vacinação por Estado

UF

Número de vacinados

Proporção em relação à população do Estado

TOTAL

8.220.820

3,88%

AM

297.186

7,06%

SP

2.413.366

5,21%

DF

155.481

5,09%

RS

544.327

4,77%

MS

131.619

4,68%

PE

368.520

3,83%

RR

23.913

3,79%

RJ

647.834

3,73%

CE

334.916

3,65%

AL

122.028

3,64%

BA

543.545

3,64%

PB

142.466

3,53%

ES

139.159

3,42%

GO

242.473

3,41%

PR

376.309

3,27%

TO

50.968

3,21%

RN

112.142

3,17%

SC

221.391

3,05%

AP

25.633

2,97%

MG

633.032

2,97%

SE

67.793

2,92%

AC

25.266

2,82%

PI

90.542

2,76%

RO

49.261

2,74%

MA

191.695

2,69%

MT

94.464

2,68%

PA

175.491

2,02%