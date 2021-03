Vacinação no Brasil chega a 10 milhões; MS se torna o quarto estado com maior número de vacinados

Vacina pra covid-19 - (Foto: Agência Brasil)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 chegou nesta segunda-feira, 15, a 10.081.771, o que representa 4,76% da população brasileira. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados. Nas últimas 24 horas, 365.313 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Entre os 10 milhões, 3.672.422 pessoas receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,73% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 104.171 receberam a dose de reforço.

Em São Paulo, 2,89 milhões receberam ao menos a primeira dose, número que está em 838 mil em Minas Gerais e 759 mil no Rio, Estados que lideram as estatísticas absolutas da imunização. Em números proporcionais em relação à população local, o Amazonas lidera a imunização, com 8,13% de vacinados.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta segunda-feira, 15, acordos com a Pfizer e com a Janssen para obtenção de 138 milhões de doses para o Brasil. Pazuello será substituído no comando da pasta pelo médico Marcelo Queiroga, escolhido nesta segunda pelo presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil receberá doses da Pfizer a partir de abril. São esperadas 13,5 milhões de doses no primeiro semestre e outras 86,5 milhões no restante do ano. Já a entrega das doses da Janssen será feita em duas parcelas: 16,9 milhões em agosto e 21,1 milhões em novembro.

O cronograma do ministro prevê a contratação de 562.911.800 de doses até final de 2021, mas há ainda, segundo ele, tratativas com a vacina da Moderna.

Veja dados de vacinação por Estado

UF

Número de vacinados

Proporção de vacinados em relação ao total do Estado

TOTAL

10.081.771

4,76%

AM

342.021

8,13%

SP

2.891.547

6,25%

DF

169.916

5,56%

MS

152.662

5,43%

RS

611.795

5,36%

PB

195.841

4,85%

BA

717.157

4,80%

PE

457.496

4,76%

CE

416.224

4,53%

ES

178.420

4,39%

RJ

759.525

4,37%

RR

27.610

4,37%

SC

302.616

4,17%

PR

479.024

4,16%

RN

143.707

4,07%

GO

287.850

4,05%

SE

92.111

3,97%

MG

838.176

3,94%

AC

33.674

3,76%

PI

116.626

3,55%

TO

56.294

3,54%

MA

241.681

3,40%

AL

112.758

3,36%

AP

28.163

3,27%

MT

113.519

3,22%

RO

57.427

3,20%

PA

257.931

2,97%