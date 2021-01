Vacinação nos profissionais de saúde vão começar amanhã em Dourados

A vacinação já começou no Estado - (Foto: Divulgação)

Seguindo o cronograma do Plano Municipal de Vacinação Contra à Covid-19 de Dourados, a imunização vai começar amanhã (21) nos profissionais de saúde. Quem confirmou a informação foi o gerente do Núcleo Municipal de Imunização, Edvan Marcelo Morais Marques.

As equipes do núcleo de Vigilância Epidemiológica de Dourados estão realizando hoje (20) uma espécie de triagem para disponibilização de quantidades exatas de vacinas para cada uma das 14 unidades de saúde. A previsão é que 3.201 trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento a doença vão receber as doses da Sinovac nesta primeira fase da campanha.

Conforme as informações do Dourados News, o objetivo é conseguir realizar um trabalho pontual, dentro das limitações impostas pela quantidade de doses, como explicou o secretário municipal de Saúde Frederico de Oliveira Weissinger.

Conforme o plano municipal de imunização, pelo menos 100 profissionais que vão trabalhar diretamente nas salas de vacinas terão prioridade nas atividades de imunização contra a Covid-19 em Dourados.

Em relação aos indígenas, pelo menos 11.600 indígenas, residentes em terras indígenas, vão receber as primeiras doses disponibilizadas ao setor de imunização de Dourados nesta primeira fase da campanha. As vacinações direcionadas a este grupo prioritário estão previstas para começar de maneira gradativa ainda nesta hoje.