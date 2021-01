Vacinação da Influenza e da Covid, deve acontecer em intervalo de 14 dias

Informações do Correio do Estado

Vacina contra a Covid e contra Influenza devem ser aplicadas com intervalo de tempo - (Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado)

Desde o dia 18 de janeiro a vacinação contra a Covid-19 vem ocorrendo no Brasil de forma oficial. A partir do mês de março se iniciará a campanha contra a Influenza, e por sua vez haverá coicidência na realização de ambas as campanhas.

O Ministério da Saúde informa que não há resultados de estudo coadministração entre as vacinas da Covid-19 e demais vacinas contra outros tipos de vírus. E com isso, devido a coincidência da realização das capanha de vacinação e após avaliação fa Câmara Técnica Assessora de Imunizações, ficou estabelecido pelo Plano Nacional de Imunizações que será necessário um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina da Covid-19 e da Influenza.

Tais informações contam no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, de Campo Grande.

Especialistas afirmam que a vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para covid-19.