Unidades e Drive-Thru abrem nesse sábado para vacinar pessoas com 80 anos ou mais

Pessoas com 80 anos de idade ou mais podem tomar a vacina neste sábado - (Foto: Glenda Gabi)

Pessoas com 80 anos de idade ou mais que não conseguiram tomar a vacina contra a Covid-19 nestas últimas duas semanas, terão o sábado (13) como uma nova oportunidade para se vacinar. Dezoito unidades de saúde e o Drive-Thru, instalado no parque Ayrton Senna, estarão abertos o dia inteiro.

A abertura desses locais é uma forma de tentar uma “repescagem” desse público que, por algum motivo, não conseguiu ir às unidades de saúde vacinar. “A maioria dessas pessoas dependem dos filhos, por exemplo, para levá-los para tomar a dose, e eles estão trabalhando durante a semana. Assim a gente oportuniza a imunização em um horário em que essas pessoas que levarão os idosos estarão livres”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Leonedes Kestering, de 87 anos, foi levado nessa manhã pela filha ao Drive, e não escondia a ansiedade pela vacinação. “Nós ficamos 11 meses na fazenda, não voltamos para a cidade até agora, tudo isso para se proteger do vírus”, confessa logo após tomar a primeira dose.

Vacinação

Até essa sexta-feira, aproximadamente 30 mil pessoas, entre idosos com mais de 80 anos, trabalhadores da saúde, acamados e pessoas institucionalizadas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose já começou a ser aplicada em quem trabalha na saúde e nos moradores de instituições e asilos na última quarta-feira (10).

A prefeitura elaborou um calendário de vacinação, levando em consideração o quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, dividindo o grupo prioritário de acordo com as faixas etárias. “A abertura de novos públicos, depende do recebimento de mais doses. Como ainda não temos essa previsão, nossa atenção é voltada para quem já tomou a primeira dose e não pode perder o prazo da segunda”, explica o secretário.