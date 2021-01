Último da UE a vacinar contra a Covid-19, Holanda inicia campanha de imunização

Sanna Elkadiri foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 na Holanda - (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool)

Quase duas semanas após os primeiros países da União Europeia (UE) lançarem campanhas nacionais de imunização, a Holanda iniciou nesta quarta-feira, 6, a vacinação contra a covid-19. Com isso, o país se torna o último integrante do bloco a iniciar a campanha de vacinação. A profissional da saúde Sanna Elkadiri, de 39 anos, foi a primeira cidadã holandesa a receber a vacina no país. Ela trabalha como cuidadora em uma casa de repouso na cidade de Veghel, no sul do país.

O governo holandês foi muito criticado por sua lentidão para começar o processo de vacinação. Nesta semana, o primeiro-ministro Mark Rutte afirmou que o país tinha focado na aquisição de doses do imunizante produzido pela Oxford/AstraZenaca, que ainda não tem recomendações sobre seu uso na UE. No momento, estão sendo aplicadas vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech.

O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, classificou o início da vacinação como "um momento incrível" em declaração à imprensa. "Finalmente, depois de 10 meses estamos começando a acabar com a crise", disse. Funcionários de hospitais que mantêm contato com os pacientes de covid-19 serão os primeiros a receber a vacina, ao lado dos trabalhadores das casas de repouso do sul do país. (Com agências internacionais).