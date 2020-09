Transparência nos recursos públicos destinados à pandemia coloca MS em destaque no ranking nacional

“A metodologia é dinâmica, isso quer dizer que a cada avaliação são analisados novos requisitos. - ( Foto: Saul Schramm)

A transparência nos recursos públicos direcionados às ações de combate ao coronavírus elevou o patamar de Mato Grosso do Sul de 22º para o 5º lugar no ranking nacional. A divulgação no Portal Transparência Internacional ( https://transparenciainternacional.org.br/ ) mostra uma avanço de aproximadamente 12 pontos.

O indicador revela um crescimento ainda mais expressivo do Estado considerando que a organização que avalia portais de transparência de todo o país adotou critérios mais rigorosos, anunciando inclusive que passará a acompanhar também doações, programas de estímulo econômico e medidas de proteção social.

O controlador geral do Estado, Eduardo Girão, associa o resultado ao trabalho realizado pelo Governo do Estado. “Estamos a um ponto da perfeição. Em primeiro lugar creio que é o reconhecimento a todo o esforço que o Estado teve para atender os requisitos considerados ideais pela transparência internacional na promoção da transparência com os gastos dos recursos destinados ao combate ao covid-19”.

"Isso só reforça o compromisso do nosso estado com a transparência, essa é a diretriz do Governo", afirma o controlador geral do Estado, Eduardo Girão

Girão evidencia os critérios adotados pela instituição. “A metodologia é dinâmica, isso quer dizer que a cada avaliação são analisados novos requisitos. Isso só reforça o compromisso do nosso estado com a transparência, essa é a diretriz do Governo”.

Para a secretária de Administração e Desburocratização Ana Nardes, o trabalho divulgado no compras.coronavirus.gov.br iniciou logo após o início da pandemia e com o tempo houve melhora e otimização na divulgação dos dados. “O avanço de Mato Grosso do Sul no levantamento demonstra uma relação entre Governo e sociedade mais transparente e participativa. É também, sinônimo de muito trabalho das equipes envolvidas”.

Por fim, o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, comemora o indicador e revela o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado. “Esta preocupação do Poder Executivo em apresentar ao público os dados dos gastos com a pandemia é a demonstração do comprometimento com a transparência, este indicador muito próximo à excelência mostra que em primeiro lugar deve estar o cuidado com o dinheiro público.