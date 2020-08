Todas as 645 cidades de SP já têm caso positivo de coronavírus - (Foto: Reuters)

A cidade de Santa Mercedes, que tem menos de 3 mil habitantes, registrou um caso de coronavírus e com isso todos os 645 municípios do Estado de São Paulo já apresentaram alguma pessoa contaminada por covid-19. A localidade fica no extremo oeste paulista, a 686 quilômetros da capital.

Apesar do aparecimento de um caso positivo nesta cidade, os números no Estado foram pequenos neste domingo. Segundo dados atualizados neste dia 30 pelo governo paulista, 1.982 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, além de 34 mortes no mesmo período.

No total, São Paulo atingiu a marca de 803.404 pessoas contaminadas por covid-19 e 29.978 óbitos desde o início da pandemia. O governo indica ainda que 625,2 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Se todos os 645 municípios já possuem algum caso positivo, 531 deles já contabilizaram um ou mais óbitos.