Novas regras passam a valer a partir de hoje no comércio em Campo Grande; confira aqui as medidas

Campo-grandenses sentiram o impacto das novas medidas restritivas para evitar a aglomeração da população no último fim de semana, mas a partir de hoje (20), o comércio de rua na Capital vai poder funcionar das 9h às 17h e em apenas dias úteis. Feriados e fim de semana, nem pensar. As regras foram publicadas na última sexta feira (17).

Com as novas regras, o comércio em geral poderá ser aberto, de segunda à sexta-feira, às 9h, encerrando as atividades às 17h. Já shoppings centers poderão funcionar, das 11h às 19h. Exceção apenas para os serviços de delivery de farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento respectivo

Os estabelecimentos que estão permitidos a abertura, devem funcionar com lotação máxima de 30% de sua capacidade. Bares, restaurantes e padaerias não poderão fazer a junção de mesas e a ocupação máxima fica limitada a 6 pessoas por mesa.

Já aos sábados e domingos, está determinado a paralisação de todas as atividades econômicas e sociais não essenciais até o dia 31 de julho de 2020. Não se aplicam as medidas aos serviços de assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos e hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos; serviços de infraestrutura, tais como fornecimento de água, esgoto, energia elétrica, distribuição de gás, telefonia e internet; atividades relacionadas à cadeia de resíduos; postos de combustíveis e serviços de apoio em rodovias; atendimento médico veterinário; serviços de entregas (delivery) e de segurança particular; serviços funerários; serviços de hospedagem e ações de fiscalização e exercício do poder de polícia em geral. Está proibida ainda a consumação nos locais.