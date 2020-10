Taxa de contágio se mantém estável, mas sobe número de internações por coronavírus

O boletim epidemiológico online, divulgado na página do facebook do Governo do Estado, pela Secretaria estadual de Saúde nesta quinta-feira, dia 22 - (Foto: Secom MS)

O boletim epidemiológico online, divulgado na página do facebook do Governo do Estado, pela Secretaria estadual de Saúde nesta quinta-feira, dia 22, trouxe a confirmação de mais 350 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 78.810, uma média móvel de 387 casos por dia.

A taxa de contágio se mantém em 0.93, o que significa que para cada 100 casos confirmados outros 93 podem ser contaminados, e para o Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, é um bom indicador, porém não diminui a necessidade dos cuidados por parte da população.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 144, Três Lagoas com 41, Corumbá com 38 e Dourados com 24 novos casos cada.

Dos 78.810 casos confirmados, 72.929 estão sem sintomas e já estão recuperados, 4.257 estão em ativos, e destes 354 estão internados.

Foram registrados ainda 06 novos óbitos, passando para 1.524 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, uma média móvel de 7,9 óbitos por dia e com taxa de letalidade de 1,9%. Campo Grande registrou 02 óbitos. Aparecida do Taboado, Anaurilândia, Naviraí e Rio Verde registraram um óbito cada.

Ainda durante a live a Secretária Adjunta Dra. Christine Maymone ressaltou que os dados referentes a atualização do Prosseguir estão, a partir de agora, disponíveis no Painel Mais Covid-19 no www.coronavírus.ms.gov.br.