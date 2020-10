Taxa de contágio do Covid-19 cai no Estado e número de óbitos sobe para 1.311

Também foi apresentado o comparativo de casos entre os meses de agosto e setembro - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Com oito novos óbitos confirmados no boletim epidemiológico desta quinta-feira (1) sobe para 1.311 o número de vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, informou que a taxa de contágio da doença no Estado caiu para 1. “Queremos que a taxa fique abaixo de 1. Isso significa a possibilidade de estabilização e da queda da transmissão do coronavírus em mato Grosso do Sul”, disse.

Também foi apresentado o comparativo de casos entre os meses de agosto e setembro. Em agosto foram registrados 24.001 casos novos, com média móvel de 774,2 casos novos por dia, e 488 óbitos, com média móvel de 15,7 óbitos por dia. Em setembro foi registrado queda no número de casos, sendo registrado 20.769 novos casos, com média móvel de 692,3 casos novos e 411 óbitos, com média móvel de 13,7 por dia.

Os novos registros são de Brasilândia, Paranaíba, Inocência, Itaporã, Ponta Porã, Terenos, Miranda e São Gabriel do Oeste. Nos dados apresentados hoje, os pacientes tinham idades entre 31 e 75 anos.

O número de casos confirmados nesta quinta-feira soma 533, elevando o número de casos no Estado para 70.239. Desse total 6.437 são casos ativos (isolamento e hospitalares) e outros 63.802 são considerados recuperados.

As internações permanecem na média. Com a atualização dos dados, Mato Grosso do Sul possui 469 casos de internação, sendo 240 em leitos clínicos e 229 em leitos de UTI.