SP registra 232 mortes e 11.647 novos casos de coronavírus em 24 horas

Com 232 mortes e 11.647 casos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 30.905 óbitos e 837.978 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) desde o início da pandemia.

Do total de casos diagnosticados, 668.588 pessoas estão recuperadas, sendo 92.380 após internação.

Há 11.480 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 4.880 delas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 54,1% no estado e em 52% na Grande São Paulo.

Todos os 645 municípios do estado já registram ao menos um caso confirmado do novo coronavírus, sendo que, em 541 deles, houve o registro de pelo menos um óbito. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada no site do governo do estado.