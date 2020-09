Sistema prisional de MS tem 1953 casos confirmados de Covid-19

Desse total , 1543 seguem recuperados - ( Foto: Agepen MS)

De acordo com último boletim Coronavírus Agepen-MS, divulgado sexta-feira (25), os casos confirmados de Covid no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, chega à 1953 e um óbito notificado.

Do total de casos o levantamento aponta que os internos são os mais afetados pelo vírus, totalizando 1746 contaminados. Desse total , 1543 seguem recuperados, ainda de acordo com a divulgação, 202 internos seguem em tratamento da doença.

A doença em todo o MS

Conforme o Boletim Covid -19, divulgado ontem (26), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram registrados 638 novos casos em MS nas últimas 24 horas, a taxa de infecção é de 0,9/dia. O número total de casos confirmados no Estado é de 67,834. Destes 59584 foram recuperados; 7.001 casos ativos, 6.523 seguem em isolamento domiciliar e 489 estão internados.