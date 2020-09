Sinovac diz que sua vacina tem resultados 'promissores' em pessoas mais velhas

Vacina Coronavac é uma parceria do Instituto Butantã com a chinesa Sinovac e está em fase de testes em humanos no Brasil - (Foto: Divulgação / Governo do Estado de SP)

A companhia chinesa Sinovac divulgou informações sobre os estudos de fases 1 e 2 de sua candidata a vacina para covid-19. A empresa diz que, nessas duas primeiras etapas, houve "resultados promissores, especialmente em voluntários mais velhos", segundo o executivo-chefe da companhia, Weidong Yin.

A vacina, chamada "CoronaVac", mostrou boa segurança em adultos saudáveis com 60 ou mais anos nas fases 1 e 2, conduzidas na China, em comparação com o resultado em pessoas entre 18 e 59 anos de estudos anteriores, diz a Sinovac em comunicado. Não houve efeito colateral sério nos testes, diz a empresa, complementando que os dados detalhados serão apresentados a uma publicação acadêmica, com revisão pelos pares.

A Sinovac diz estar acelerando o desenvolvimento da vacina e que já completou a construção de sua própria fábrica para começar a produzir a CoronaVac. Na nota da empresa não há informações sobre o cronograma da fase 3 de estudos clínicos da vacina.