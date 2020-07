Shopping Campo Grande e Norte Sul estão cumprindo todas as medidas de biossegurança, diz CDL/CG

O Shopping Campo Grande tem obedecido e respeitado absolutamente todas as recomendações dos órgãos públicos e dos órgãos competentes de saúde - (Foto: Divulgação)

Com responsabilidade e muita seriedade na atuação com as medidas de biossegurança, os shoppings Campo Grande e Norte Sul estão cumprindo de maneira exemplar as ações implementadas por meio dos planos de contenção de risco, além de seguirem absolutamente todas as normas e orientações impostas pelos decretos do município e órgãos competentes.

Para a CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande este é o melhor caminho neste período de pandemia do COVID-19. "Entendemos que todos nós devemos cumprir a nossa parte neste momento. Se todos atuarem com responsabilidade e seriedade evitaremos a contaminação e poderemos manter nossos estabelecimentos de portas abertas, sem lockdown", ressaltou o presidente Adelaido Vila.

O presidente da CDL CG destacou a forma como os shoppings estão trabalhando com a implementação e execução do plano de contenção de riscos e biossegurança. "Há muita seriedade por parte dos shoppings, que estão cumprindo rigorosamente os planos implementados, bem como o que tem sido exigido pelos órgãos públicos e da saúde".

"Os shoppings estão conseguindo agir para proteger os diferentes públicos. Cumprem o horário de funcionamento, orientam sobre o usos de máscara e álcool em gel. Além disso, estão monitorando seus colaboradores que passaram por exames antes da reabertura. Responsabilidade, compromisso e muita seriedade, que tem feito a diferença para mantermos o comércio em pleno funcionamento. Com certeza, se alguém se contaminou com COVID-19 não foi nesses comércios, que muitas vezes estão mais seguros do que o trajeto para casa", ponderou o presidente.

Shopping Campo Grande - O Shopping Campo Grande tem obedecido e respeitado absolutamente todas as recomendações dos órgãos públicos e dos órgãos competentes de saúde. "Todas as medidas protocoladas, constantes no plano de contenção de risco e de biossegurança foram implementadas, dentre elas a disponibilização de álcool em gel, políticas para distanciamento, iniciativas para distanciamento físico nos locais onde há a formação de filas, na praça de alimentação. Respeitamos absolutamente as limitações impostas pelos órgãos públicos de capacidade. Estamos respeitando atualmente limitada em 30% a capacidade máxima", enfocou o superintendente Rodolfo Alves.

Ele também destacou que todos os funcionários passaram por um treinamento ministrado pelo Instituto Mix, em parceria com a prefeitura. "Cem por cento dos funcionários foram treinados. Após a reabertura do shopping todos os funcionários foram testados, fizeram exame do COVID-19 e realizamos o acompanhamento regular do quadro de funcionários, quanto a sintomas, sem falar no afastamento do grupo de risco".

Rodolfo também falou que o shopping segue com campanha de utilização de máscara. "Conta também com a distribuição gratuita de máscara, para aqueles visitantes que chegam sem".

Shopping Norte Sul - Além do plano de biossegurança elaborado por infectoloista e engenheiro sanitarista, o Norte Sul Plaza tem seguido um plano muito rígido de reabertura, que veio orientado pela Associação Brasileira de Shoppings Center. Esse plano é pré-validado pelo hospital de referência do país, Sírio Libanês.

A assessoria ressaltou que a manutenção da operação do shopping e da atividade do comércio no geral seguem as recomendações, que são fundamentais para a economia do município. "Desde a reabertura houve a preocupação em seguir todas as orientações do poder público, com as restrições de capacidade de atendimento, o controle de tráfego, a aferição de temperatura, protocolos de higiene rígidos, uso obrigatório de máscaras e o monitoramento da saúde dos nossos funcionários", disse Stéphanie Brito - Assessoria de Imprensa.

"A gente acredita que com a colaboração de todos e a conscientização da população conseguiremos retornar em breve a normalidade de todos os segmentos, resgatando a estabilidade econômica, gerando novos negócios para a cidade", acrescentou.

Além das medidas supracitadas, as lojas do shopping tem equipamento de proteção individual de uso obrigatório, que foram especificados no plano de biossegrança, aprovado pela prefeitura. "Temos também a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos dos clientes, logo na entrada cada loja e o controle de tráfego, com a capacidade máxima de clientes, sinalizadas para poder entrar naquele estabelecimento. As lojas que também já permitem as experimentação de roupas, conforme o decreto da Prefeitura, possuem protocolos rígidos que estão a disposição de clientes e de órgãos fiscalizadores".