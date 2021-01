SES faz reunião para tratar sobre logística da chegada da vacina contra Covid-19 em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) se reuniu nesta quinta-feira (14) com a empresa LH Transportes, para tratar da logística de chegada da vacina contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul - (Foto: Secom MS)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) se reuniu nesta quinta-feira (14) com a empresa LH Transportes, para tratar da logística de chegada da vacina contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

A diretora-geral de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, explicou que essa empresa já realiza o transporte das outras vacinas distribuídas através do Plano Nacional de Imunização, e a reunião serviu para alinhar os detalhes do transbordo dos lotes da vacina quando chegar no aeroporto internacional de Campo Grande e ser levada até a Rede Frio de Mato Grosso do Sul.

O diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, disse que estão sendo realizados os preparativos necessários para a logística e distribuição da vacina. “Estamos preparados para a vacina ser transportada de forma segura e organizada, juntamente com o acompanhamento das forças de segurança, seguindo o Plano Estadual de Distribuição da vacina”, disse.

A coordenadora Estadual da Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Rezende Goldfinger, ressaltou que as ações necessárias para o início da imunização seguindo o Plano Nacional de Imunização estão sendo seguidos e o Estado está preparado para a vacinação.

O Ministério da Saúde ainda não comunicou a data exata que a vacina será entregue em Mato Grosso do Sul. Os lotes chegarão de avião até o aeroporto internacional de Campo Grande. Do aeroporto, a transportadora fará o transbordo até a Rede Frio de Mato Grosso do Sul. De lá, as equipes da SES e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciarão a preparação para o envio aos 79 municípios do Estado, seguindo o Plano Estadual de Distribuição.

Mato Grosso do Sul possui 597 salas de vacina distribuídas nos 79 municípios, onde são acondicionados os imunobiológicos – vacinas, soros e imunoglobulinas - a uma temperatura de 2° a 8 °C. Além das salas de vacinação, também estão instalados nove Núcleos Regionais de Saúde – NRS, que recebem, armazenam e distribuem os imunobiológicos para os respectivos municípios, sendo que estes possuem câmaras refrigeradas adequadas para esse acondicionamento.