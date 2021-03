SES e SOGOMAT-SUL prestam homenagens às vítimas da Covid-19 com soltura de balões brancos

SES e SOGOMAT-SUL prestam homenagens às vítimas da Covid-19 - (Foto: Saul Schramm)

Em tributo à memória das 1.551 mulheres que morreram vítimas da covid-19 e mais 16 de mortalidade materna, a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de Mato Grosso do Sul (SOGOMAT-SUL), com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), realizam no próximo domingo (7), às 9 horas, a mobilização social para homenagear às vidas perdidas com a soltura de balões brancos e também para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A ação simbólica faz parte do projeto “COM ELAS”, da SOGOMAT-SUL, que realiza a atenção à saúde da mulher e destaca a sua importância na sociedade. O evento acontece de forma simultânea em Dourados, Três Lagoas e Campo Grande.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ações como essa são importantes porque promovem a conscientização e abre o diálogo com a população. “Nós queremos reduzir os casos de mortalidade infantil e materna em Mato Grosso do Sul. Por isso, precisamos criar iniciativas para proteger as jovens, principalmente, quanto aos casos de mortalidade materna no nosso Estado. E muito nos entristece quanto às mortes de todas as pessoas vítimas da Covid-19 em nosso Estado. Faço um pedido, usem máscaras, higienizem às mãos e mantenham o distanciamento social”.

Segundo a médica ginecologista, presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul e membro do Comitê Estadual de Mortalidade Materna e Infantil do MS, Vanessa Chaves Miranda, objetivo é chamar a atenção. “Com a soltura dos balões, nós queremos chamar a atenção como um todo, do quanto de vidas que perdemos para covid, sejam elas, masculinas ou femininas, no ano de 2020 e início de 2021. E quanto de mães, mulheres que perderam suas vidas na mortalidade materna. Nós temos um número muito alto ainda em nosso Estado”.

Em Campo Grande, o evento acontece no Parque das Nações Indígenas, no Monumento ao Índio - pela entrada Guarani. Em Dourados, a ação acontece na Praça Antônio João e em Três Lagoas, acontece na Lagoa, com concentração ao lado da quadra de esporte.

‘COM ELAS’

O Projeto ‘COM ELAS”, vai acontecer durante todo o mês de março com lives informativas, que trazem temas de relevância e impacto na saúde das mulheres: Promoção Integral à Saúde da Mulher em Idade Reprodutiva; Conscientização sobre a Representatividade Feminina na Sociedade e Diminuição da Taxa da Mortalidade Materna e Infantil.

‘COM ELAS’, visa Sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância do Protocolo Estadual de Saúde Reprodutiva de Contracepção Reversível de Longa Duração (LARC’s), visando reduzir as gestações não desejadas, contribuindo inclusive para redução de mortalidade materna e das gestações de alto risco.

Bem como, aproximar as mulheres da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, visando maior integração e difusão de informações para o cuidado e prevenção em diversas fases da vida da mulher. Participam das ações associados da SOGOMAT-SUL, acadêmicos de medicina da LIGA e servidores da SES, que convidam toda à população a se mobilizar e participar dessa causa. http://www.sogomatsul.com.br/comelas .

PROGRAMAÇÃO

07/03 – MOBILIZAÇÃO SOCIAL – no Parque das Nações Indígenas

Horário: 09h (Monumento ao Índio entrada Guarani) – Além de Dourados e Três Lagoas.

EVENTO DESTINADOS À MÉDICOS

18/03 – EDUCAÇÃO CONTINUADA: Dificuldades do SIU no Dia a Dia: Como Tornar seu Aliado.

03/04 – EDUCAÇÃO CONTINUADA: ENCONTRO COM ELAS – Conversa Franca sobre LARC’s e Café da manhã exclusivo para as médicas ginecologistas e Obstetras.

12/04 – EDUCAÇÃO CONTINUADA: Hormônios e Performance Física na Mulher e na Atleta – O Papel do Levonorsgestrel.

26/04 – EDUCAÇÃO CONTINUADA: Impacto dos SIUs nas Mulheres Nos Último 30 anos.

*LIVES COM GINECOLOGISTA PARA MULHERES (Acesse aqui para participar) *

15/03 – Preservando a Fertilidade Quando Queremos Adiar a Maternidade

18/03 – Planejando a Gestação (Aconselhamento Larc’s – Uma Única Pergunta)

25/03 – Depois dos 40: Preciso de Hormônios?

29/03 – COVID-19 e gestação: Entenda os Riscos – Ampliação Larc’s para Adolescentes.

Rodson Lima, SES