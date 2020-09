Senac MS finaliza consultoria de Biossegurança em São Gabriel do Oeste

Elas são do ramo de alimentação, escolas e salões de beleza e receberam as orientações de consultores capacitados - (Foto: Agência Brasil)

Para auxiliar pequenas e médias empresas a se adequarem às novas regras de Biossegurança exigidas pela legislação, o Senac MS realizou consultorias em 96 empresas da cidade de São Gabriel d’ Oeste. Elas são do ramo de alimentação, escolas e salões de beleza e receberam as orientações de consultores capacitados para a realização do diagnóstico, implantação e certificação, priorizando a adequação no ambiente de trabalho; rotinas em tempo de Covid-19; cuidados com as pessoas e validação das implantações pelo negócio. Ao cumprir 100% das boas práticas de prevenção previstas na consultoria, o empresário recebe uma certificação do programa.

“Em um momento tão desafiador para empresários, é muito importante para o Senac contribuir para que eles possam preparar-se de forma segura para a retomada de suas atividades e atendimento aos clientes. Tudo dentro das normas de segurança exigidas no município”, afirma a gerente de negócios do Senac MS, Gilka Trevisan. Do ponto de vista dos clientes, é importante saber que o empresário está adotando cuidados com a saúde e higiene do seu negócio, enquanto também busca informações para que os trabalhadores se mantenham empregados e protegidos do coronavírus.

O programa Sebrae Orienta é uma parceria que envolve, além do Senac MS, o Sebrae MS e o Sesi MS e que subsidia gratuitamente as consultorias para atender pequenos e médios empresários do Estado.