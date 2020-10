Semana fecha com alta taxa de letalidade e alto contagio entre jovens

Mato Grosso do Sul deve ultrapassar o número de 75 mil infectados pelo Corona Vírus neste final de semana - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul deve ultrapassar o número de 75 mil infectados pelo Corona Vírus neste final de semana. O total de casos registrados no Boletim da Secretaria de Estado de Saúde deste sábado (10) é de 74,567 casos da doença em todo o MS.

Nas últimas 24 horas foram registrados 475 novos casos da doença e 16 óbitos. A média de novos casos é de 441/dia e a taxa de letalidade aumentou para 13%.

De acordo com os dados coletados, Campo Grande continua sendo o epicentro da doença com registro de 220 novos casos. Em seguida temos o município de Dourados com +40 casos; Corumbá + 48; Três Lagoas +33 e Sidrolândia +1. A média da semana foi de 3.091 novos casos, elevando a taxa de contaminação para 0,98.

A taxa de letalidade também está alta: 1,9%, com registro de 91 óbitos nos últimos sete dias. Dos óbitos registrados nas últimas 24 horas, nove (9) são de Campo Grande, dois (2) de Ponta Porã e um (1) nas cidades de Nova Andradina, Dourados, Corumbá e Rio Verde do Mato Grosso.

Atualmente o Estado do Mato Grosso do Sul tem 4.513 casos ativos e 414 pacientes internados. São 219 em leitos clínicos e 196 em UTIs. A faixa etária das pessoas que testam positivo para a doença é maior entre 30 e 39 anos (24%); em segundo vem os que tem entre 20 e 29 anos (18,9%) e depois a faixa que vai de 40 a 49 anos de idade (19,7%).

Boletim SES