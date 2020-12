País registra 842 novas mortes por covid-19 em 24h - (Foto: Arte sobre foto de Alissa Eckert, MS)

O Brasil registrou 842 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos pela doença no País chegou a 178.159 nesta terça-feira.

De ontem para hoje, foram contabilizados 51.088 novos casos de covid-19, elevando o total de registros da infecção no País para 6.674.999.