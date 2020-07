Saúde mental dos professores em MS é prejudicada frente à pandemia

As salas de aulas estão vazias - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A atual situação pandêmica pelo novo coronavírus transformou a rotina dos educadores no Estado que necessitam encontrar novas maneiras de amparar os alunos pelo ensino remoto. O planejamento das atividades on-line, apesar de parecer fácil, requer um esforço psicológico a mais dos professores que buscam ainda compreender os meios tecnológicos, motivar seus estudantes e não sucumbirem à sobrecarga de trabalho.

Atualmente Mato Grosso do Sul possui aproximadamente 18 mil professores na rede estadual e 22 mil na municipal. Campo Grande registra cerca de 7 mil docentes correspondentes às escolas públicas.

Com a suspensão das aulas presenciais, a adaptação para o meio digital precisou ser imediata e com ela veio à tona as dificuldades do educador que, além de tentar entender uma plataforma nunca antes utilizada como método principal, precisa se atentar à acessibilidade de cada aluno. Márcia Gonçalves, 50, professora da rede pública com 15 anos de magistério, comenta a frustração sobre não conseguir auxiliar cada um da forma como gostaria, agravando ainda mais seu emocional. “Poucas crianças e jovens têm acesso à celulares individuais, computadores e internet na escola pública, isso os desmotiva muito me deixando ainda mais preocupada com a sua aprendizagem. Lecionar sem a presença deles é muito solitário e cansativo, não consigo ter um feedback assertivo do meu trabalho”, confessa.

Essa é uma das angústias que chegam à Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) segundo o professor e presidente da Instituição, Jaime Teixeira. Ele apontou ao portal A Crítica como o home-office nos últimos meses vem afetando os profissionais da área. “Os professores têm trabalhado muito mais, pois não há um horário definido, extrapolando assim a carga de serviço. O novo planejamento das aulas on-line demanda bastante empenho, atropelando muitas vezes a velocidade com que o educador atua, sobrecarregando-o ainda mais”, explica.

O teletrabalho, ao não limitar uma pontualidade de “entrada e saída”, fornece a sensação de que as atividades podem ser realizadas a qualquer momento, já que o tempo em casa, por ser seu local de conforto, é entendido como vago grande parte das vezes, onde o indivíduo se sente culpado pela falsa sensação em não estar fazendo o suficiente. “Venho trabalhando 16 horas por dia, tanto às madrugadas como aos sábados e domingos também”, afirma Márcia.

Assim como os alunos, os professores mudaram a sua rotina por conta da pandemia

Tanta responsabilidade intensificam ainda mais as complicações no estado psicológico dos docentes. Renisson Costa Araújo, 29, psicólogo e especialista na relação da organização do trabalho e a saúde mental do professor, esclareceu como tem sido difícil para tais profissionais conseguirem ajuda psicológica perante a falta de tempo com a nova carga de trabalho, fora as dificuldades financeiras para o investimento uma vez que muitos tiveram os salários prejudicados. Ademais, o produto do seu empenho fica disperso via EAD. “Em minha pesquisa pude concluir que a maior parte do prazer em lecionar vem do reconhecimento do aluno, sendo assim, a falta de contato presencial com os estudantes bloqueia essa felicidade profissional por não haver possibilidade da valorização imediata e direta que a sala de aula proporciona”, argumenta.

Tantas frustrações permitem o desenvolvimento de sérias disfunções emocionais preocupantes em época de isolamento social. “De longe, o principal problema diagnosticado, desde o início da migração para o on-line, é a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, quando o sujeito sente extremo estresse e cansaço mental e físico por conta da carga desgastante de trabalho. O cérebro precisa fazer o triplo do esforço e concentração para processar o comportamento do outro, na tela, e continuar com a narrativa”, finaliza. Outros problemas como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno obsessivo compulsivo e hipocondria, também podem vir a surgir.

Entre as orientações para o enfrentamento desse cenário estão a delimitação de uma rotina, o cuidado com a alimentação, principalmente no consumo de carboidratos, ter uma boa noite de sono e se atentar as possíveis variações durante ele, o estabelecimento de horários de desligamento, além das atividades que tragam satisfação.