Teste de covid-19 - (Foto: Agência Senado)

O Brasil registrou 1.386 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Com isso, chega a 248.529 o número total de óbitos pela doença o País.

De acordo com os dados atualizados pela Saúde, foram confirmados 62.715 novos casos de infecção pela covid-19 no mesmo período, elevando o total de registros no País para 10.257.875.