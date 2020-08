Saúde: Brasil registra 1.079 mortes por covid-19 em 24h; total é de 99.572

Nas últimas 24 horas, foram registradas 50.230 novas infecções. As contaminações somam 2.962.442. - (Foto: Arquivo)

O Brasil se aproxima das 100 mil mortes notificadas em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.079 óbitos, levando o total de vidas perdidas a 99.572. Os dados são do Ministério da Saúde.

Os casos também estão próximos do nível de 3 milhões. Nas últimas 24 horas, foram registradas 50.230 novas infecções. As contaminações somam 2.962.442.

Somente um país do mundo tem números maiores que o do Brasil: os Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 4.858.596 pessoas foram infectadas em solo americano (56.105 a mais do que ontem) e 158.887 morreram (1.256 óbitos a mais em 24 horas).