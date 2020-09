Saiba quais são os municípios de MS que estão apresentando grau alto e extremo de contaminação da Covid-19

Drive-Thru em Campo Grande - (Foto: Saul Schramm)

Foi atualizada na manhã de hoje (10) o grau de risco dos 79 municípios referentes à 36ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Terenos, Corguinho, Rio Verde de MT, Sonora, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Costa Rica, Chapadão do Sul, Deodápolis, Ivinhema, Amambaí, Itaquiraí, Coronel Sapucaia e Cassilândia são os municípios que fazem parte da ‘bandeira vermelha’, ou seja, grau alto e que podem funcionar apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco.

No grau extremo, apenas Caarapó faz parte da ‘bandeira cinza’. A recomendação é que os gestores das cidades liberem para funcionar apenas atividades essenciais. De acordo com o mapa, pelo menos 35 cidades mantiveram seu grau de risco, 22 municípios melhoraram e 22 municípios pioraram.

Municípios que fazem parte do 'Grau Alto'

Os municípios que regrediram na faixa de risco foram Água Clara, Amambai, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Caarapó, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Douradina, Figueirão, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde, Terenos e Três Lagoas.

Apenas Caarapó está na lista de 'Grau Extremo'

“Temos que ter consciência, saber que o problema não passou e que estamos em um momento de alto risco com apenas seis municípios na faixa tolerável (amarela) e nenhum na faixa de risco baixa (verde). Trata-se de um esforço permanente mas, trabalhando juntos, temos mais forças para vencer”, enfatizou. "Também é importante reconhecer o esforço da Secretaria Estadual de Saúde para que não faltassem leitos, medicamentos ou Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) com ampliação da testagem em todo o estado", completou, Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Confira a situação dos demais municípios:

Campo Grande está entre as cidades considerados no 'Grau Médio'

Apenas seis cidades estão no 'Grau Tolerável'