Saiba quais são as cidades de MS que registraram até o momento um óbito por Covid-19

Mortes por Covid-19 em MS - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Longe da Capital, o coronavírus tem avançado pelo interior do Estado, causando a morte em dezenas de sul-mato-grossenses. Nos últimos meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma crescente nos casos de Covid-19. Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de ontem (16), MS têm 2.648 mortes causadas pelo vírus. Mas apesar dos altos índices, existem quatro municípios que contabilizaram apenas uma morte em decorrência do vírus.

As cidades de Corguinho, Laguna Carapã, Rochedo e Selvíria até os dados desta sexta-feira contabilizaram apenas uma morte cada, por complicações da doença. A Capital do Estado ainda é líder de óbitos, com 1.197, Corumbá (211), Dourados (193), Aquidauana (80), Três Lagoas (62), são os cinco municípios com maiores índices.

Mas em alguns municípios é possível ver a paralisação nas mortes. Cidades como Alcinópolis, Bodoquena, Jaraguari e Taquarussu estão com duas mortes por Covid-19

O último caso foi em Inocência, quando a vice-prefeita Neusa Dias Junqueira, morreu aos 58 anos no último domingo (9). Neusa estava internada há 10 dias em Três Lagoas e foi a primeira morte pela doença no município a 329 km de Campo Grande.

Os homens são a maioria com 1.468 mortes, contra 1.180 mulheres.