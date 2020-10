Saiba quais são as cidades de MS que registraram até o momento um óbito por Covid-19

Muitos precisaram ser internados antes do óbito - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul já registrou 1.566 óbitos causados pela Covid-19, com uma taxa de mortalidade de 55,7. Em todo o Brasil, a doença já matou 157.397 conforme os dados divulgados hoje (27) pelo Ministério da Saúde.

Porém desde o início da pandemia, nove cidades registraram apenas uma morte pela Covid: Anaurilândia, Bodoquena, Corguinho, Deodápolis, Japorã, Laguna Carapã, Paranhos, Pedro Gomes e Ribas do Rio Pardo.

No Estado, Campo Grande é líder de mortes relacionada as complicações do coronavírus, com 670 óbitos. Na sequência vem Corumbá (154), Dourados (107), Aquidauana (64) e Três Lagoas (41) como os municípios com os maiores índices.

Confira o painel completo:

A taxa de contágio se mantém em 0.91, o que significa que para cada 100 casos confirmados outros 91 podem ser contaminados.

Na live de hoje, o secretário Geraldo Resende ressaltou o potencial de letalidade da doença, que em 24h fez 11 novas mortes, e lamentou as 1.566 vidas já perdidas, em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 181, Dourados 79, Três Lagoas com 49 e Ladário com 26 novos casos.

Dos 80.538 casos confirmados, 75.521 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.157 estão em isolamento domiciliar, e 294 estão internados.

Com o registro dos 11 novos óbitos, totalizamos 1.566 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, média móvel de 7,7 óbitos por dia. Corumbá registrou quatro óbitos. Campo Grande, Três Lagoas e Miranda registraram dois óbitos cada e mais um óbito em Porto Murtinho.