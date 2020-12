Rússia determina quarentena de duas semanas para chegadas do Reino Unido

Reino Unido - (Foto: Agência Brasil)

As autoridades russas ordenaram que passageiros vindos do Reino Unido permaneçam em quarentena por duas semanas a partir da chegada. A medida entra em vigor neste sábado, dia 26. No início desta semana, a Rússia suspendeu voos diretos do Reino Unido depois que uma nova cepa do coronavírus 70% mais transmissível se espalhou por Londres e partes da Inglaterra.

O pedido da agência de segurança sanitária Rospotrebnadzor publicado nesta sexta-feira, 25, no portal de informações oficiais obriga a todos os que viajam do Reino Unido a permanecer em isolamento por 14 dias após sua chegada à Rússia.

Dezenas de países proibiram voos do Reino Unido ou anunciaram restrições de viagem. Os Estados Unidos exigirão que os passageiros das companhias aéreas da Grã-Bretanha façam um teste covid-19 negativo antes de seu voo a partir de segunda-feira. Fonte: Associated Press.