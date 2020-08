Rio registra quase 211 mil casos de covid-19 - (Foto: Reuters/Yves Herman/Direitos Reservados)

Boletim divulgado há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) registra, até este domingo (23), 15.292 óbitos pela covid-19 e um total de 210.948 casos confirmados pelo novo coronavírus no estado. De ontem (22) para hoje, ocorreram mais 25 mortes e mais 484 casos confirmados da doença. De acordo com a SES, outros 909 óbitos se encontram em investigação e 339 foram descartados. Entre os casos confirmados, 189.835 pacientes se recuperaram da doença.

O município do Rio de Janeiro detém o maior número de casos: 86.767, seguido por Niterói (10.432), São Gonçalo (10.404), Duque de Caxias (7.698), Belford Roxo (6.819) e Macaé (6.775). Em contrapartida, os menores números de casos foram encontrados em São Sebastiao do Alto (23) e Rio das Flores (14).

A capital do estado lidera também no total de mortes, com 9.231. Em seguida, vem São Gonçalo (638), Duque de Caxias (632), Nova Iguaçu (495), São Joao de Meriti (367) e Niterói (347). Cinco cidades contabilizam até o momento dois casos, cada. São elas: Carmo, Macuco, Mendes, Rio das Flores e Santa Maria Madalena, enquanto os municípios de Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Quatis e São Sebastiao do Alto têm um caso confirmado de covid-19, cada.