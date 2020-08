Quase no limite, taxa de ocupação de leitos preocupa em Corumbá e Campo Grande

Com o aumento no número de casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, a ocupação dos leitos fica preocupante em algumas localidades - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Com o aumento no número de casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, a ocupação dos leitos fica preocupante em algumas localidades, embora no Estado apenas 59% dos leitos de UTI estejam ocupados, Corumbá chegou quase no limite com 90% dos leitos ocupados.

Na macrorregião de Campo Grande a ocupação de leitos chegou a 88%. Dourados e Três Lagoas tem situação mais tranqüila com 57% e 29% dos leitos ocupados,

respectivamente.

O secretário de Saúde, Dr. Geraldo Resende disse que o Estado trabalha para disponibilizar mais leitos. “Queremos inaugurar novos leitos em Jardim (que faz parte da macrorregião de Campo Grande), possivelmente essa semana. Os leitos estão instalados, mas não estão habilitados, mas quando necessário serão ocupados”, revelou.

Alem disso, o secretario informou que trabalha para colocar 10 novos leitos no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. “Estão chegando alguns aparelhos enviados pelo Ministério da Saúde”, completou Geraldo.

Novos casos – O Estado de Mato Grosso do Sul registrou hoje 803 novos casos de covid-19, totalizando 25.739.

Foram registrados também 389 mortes no Estado.