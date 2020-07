Quase 300 mil pessoas tiveram aumento da carga horária de trabalho em MS

Com a pandemia do coronavírus, o home office virou realidade em muitas empresas de MS - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a pandemia do coronavírus, o home office virou realidade em muitas empresas de MS. No entanto, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostrou que 289 mil pessoas tiveram as horas de trabalho aumentadas por causa da pandemia, no mês de junho.

Em MS, 27 mil pessoas experimentaram a redução da carga horária em suas jornadas de trabalho, número 3,9% maior que o mês anterior (26 mil), o que representa 13,2% das pessoas ocupadas no estado. Na contramão desta realidade, são 289 mil pessoas ocupadas e não afastadas com horas normalmente trabalhadas maiores durante a pandemia.

Em relação ao rendimento médio real de todos os trabalhos (calculado para as pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência), o valor habitualmente recebido por um mês completo de trabalho foi de R$ 2.307,00. Já o rendimento efetivo dos trabalhadores (R$ 2.006,00) ficou 10,1% abaixo do rendimento

habitual. Em junho, 307 mil pessoas ocupadas tiveram rendimento efetivo menor do que o normalmente recebido antes da pandemia. Esse dado é 2% maior do que o mês anterior e representa 26,4% no total de pessoas ocupadas e com rendimento do trabalho no estado. Além disso, 2,2% dos trabalhadores ocupados obtiveram um rendimento efetivo maior do que o normalmente recebido durante o período de referência, o que, em números, são 25 mil pessoas.