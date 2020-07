Quantidade de acidentes de motos triplicou devido ao serviço delivery, alerta prefeito

Desde fevereiro até o momento, o número de motoqueiros de aplicativos subiu 80% - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Medidas restritivas em Campo Grande fez com o serviço delivery se tornasse prioridade neste momento. Com o aumento da demanda, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) afirmou que o número de acidentes de moto subiu na Capital.

Na transmissão de hoje (28), afirmou que os números triplicaram. “O número de motos, principalmente em razão do delivery, triplicou o número de acidentes da nossa cidade. Inclusive, com certeza você já deve ter parado no sinal e ter visto uma moto furando o semáforo, principalmente o delivery”, alerta.

Trad ainda acrescenta que muitos não sabem nem pilotar, mas devido as dificuldades são obrigados a recorrer as entregas. “Eles estão arriscado a vida, já que muitos estão trabalhando por necessidade e nem pilotar a moto sabe, mas estão fazendo as entregas”, ressalta.

Como já noticiado ontem (27) pelo portal A Crítica, o Estado possui em torno de 15 mil trabalhadores de veículos sob duas rodas, seletistas e agora dos aplicativos, e desse total, 5.126 não possuem registro, conforme o Sindicato Profissional dos Moto Entregadores de Mato Grosso do Sul (SINPROMES-MS).

Desde fevereiro até o momento, o número de motoqueiros de aplicativos subiu 80%. São 4.500 trabalhadores atendendo diversos estabelecimentos em MS.