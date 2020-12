MS contabiliza dois municípios em grau extremo de contaminação da Covid-19

Testes da Covid-19 em Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Foi atualizado nesta quarta-feira (3), o grau de risco dos 79 municípios - referentes à 48ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) e enviou as recomendações válidas até 19 de dezembro aos prefeitos.

Os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Naviraí aparecem na escala de cor cinza e Campo Grande voltou para a bandeira vermelha. Com relação à semana anterior (47ª), os indicadores apontam que 23 cidades pioraram seu grau de risco, 44 permaneceram na mesma faixa e 23 regrediram.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, o retorno de municípios para a bandeira cinza - como no início da pandemia, é consequência do crescimento da doença no estado e requer uma atuação enérgica dos gestores municipais sobre as recomendações. "Estamos nos esforçando para estruturar o sistema de Saúde e orientar os prefeitos sobre as medidas necessárias para melhora desses indicadores. Não podemos relaxar, especialmente agora - próximo às férias e festas de fim de ano, período em que o número de casos tende a aumentar", alertou.

Mapa Situacional - O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), referente à 48ª Semana Epidemiológica (de 22 a 28), apresenta 13 municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 44 municípios no grau médio (bandeira laranja), 22 no grau de risco alto (bandeira vermelha) e dois na faixa de risco extremo (bandeira cinza).

Para gerar essa classificação, o programa avalia indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, necessidade de expansão de leitos e situação de fronteira com país ou divisa com Estado que tenha aumento de casos.