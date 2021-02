Grau de contaminação: MS tem 29 cidades na bandeira vermelha e 44 na laranja

Centro de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Às vésperas do Carnaval, o governo do estado divulgou o novo mapa do Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir) com um município na bandeira cinza, 29 na vermelha, 44 na faixa laranja e cinco na amarela. O panorama da 5ª semana epidemiológica apresentou melhora do grau de risco de 30 cidades, piora de 14 enquanto 35 permaneceram na mesma faixa.

Os indicadores que atualizam o grau de risco dos 79 municípios do programa foram aferidos de 31/01 a 06/02/2021 com recomendações válidas até 20 de fevereiro. Os relatórios com o grau de risco atualizado e sugestão de medidas já estão sendo encaminhados a todos os prefeitos.

Mapa Situacional

O novo mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados) apresenta cinco municípios na bandeira amarela, com grau de risco tolerável: Coxim, Jaraguari, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo e Rochedo, apenas um na faixa de risco extremo (bandeira cinza), que é o município de Coronel Sapucaia, e nenhuma cidade na bandeira verde que indica baixo risco de contágio.