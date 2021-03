Procon Estadual pesquisa preços de exames da Covid e encontra variação de 253,54%

A maior variação entre os preços cobrados ficou por conta do Teste Rápido, com 253,54% - (Foto: Agência Brasil)

Considerando a atual situação da pandemia de Covid-19 e a crescente necessidade de realização de exames que possam determinar se as pessoas estão infectadas ou não, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou pesquisa de preços em 19 estabelecimentos especializados entre laboratórios, farmácias, hospitais e clinicas.

A equipe do Procon Estadual procurou verificar preços e tempo para liberação de resultados das modalidades de exames classificados como RT-PCR, Sorologia e Teste rápido. Nestes casos, a maior variação entre os preços cobrados ficou por conta do Teste Rápido, com 253,54%. O Labsaúde está cobrando R$ 350,00 para a realização do exame enquanto a farmácia Pague Menos cobra R$ 99,00. O tempo para entrega varia de 10 minutos a um dia.

Considerando o RT-PCR, o serviço pode ser feito por R$ 380,00 nos laboratórios Analisa Diagnósticos, Célula, Hospital Proncor, Labclin e Labminei, ou por R$ 200,00 no Ultralab. Nesse caso, a variação foi de 90%. A entrega dos resultados varia entre 24 horas a cinco dia, dependendo do local de realização. Em relação a Sorologia, a variação é de 172,98%. Este serviço custa R$ 300,00 na Clínica Campo Grande, Proncor, Labsaude, Labclin, Labminei e Sabin, enquanto na Drogasil o valor é R$ 109,90. O prazo para entrega dos resultados vai de duas horas a cinco dias úteis.

Como complementação da pesquisa realizada, foram estabelecidos, também, termos comparativos considerando os valores cobrados no ano passado e os deste ano. A constatação foi que apenas o RT-PCR apresentou diferença para maior de 1,49%. Em 2020, o preço médio cobrado era de R$ 330,63 enquanto agora a média é de R$ 335,63. Já Sorologia e Teste Rápido tiveram redução de 18,95% e 13,14% respectivamente. Em 2020, sorologia custava R$ 291,43 e este ano R$ 245,00. Já o Teste Rápido era realizado a R$ 247,14 sendo cobrado agora R$ 218,43, em média.

Abaixo, as planilhas da pesquisa.

DIVULGAÇÃO COVID-19 -MARÇO

COMPARATIVO COVID-19 - MARÇO