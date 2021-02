Primeiro lote de ingrediente para vacina da Fiocruz chega ao Rio neste sábado

Vacina conta o coronavírus - Foto: Reuters

A primeira remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), o princípio ativo necessário para a produção da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), deve chegar ao Rio de Janeiro na tarde do próximo sábado, 6, vindo da China. O IFA será usado pela Fiocruz para fabricar doses de vacina.

A Fiocruz e o Ministério da Saúde ainda não informaram qual é a quantidade de IFA que vai chegar nesse lote. O voo sai de Xangai, na China, às 20h35 desta quinta-feira (4), o que corresponde a 7h35 de sexta-feira (5) na China, e chegará ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 17h50 de sábado.

Segundo nota divulgada pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde, outras informações sobre o lote de IFA que vai chegar ao Brasil serão divulgados na sexta-feira.